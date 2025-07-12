L'AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о долгах Украины на ужине в Риме

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила украинского президента Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах Киева перед Европой. Об этом написал итальянский портал L'AntiDiplomatico.