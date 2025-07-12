Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила украинского президента Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах Киева перед Европой. Об этом написал итальянский портал L'AntiDiplomatico.
— Ужин, организованный Мелони, связанной с президентом США Дональдом Трампом и верной континентальной технократии, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, — сказано в статье.
Конференция в Риме стала возможностью определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам украинские богатства, отметил автор материала, передает РИА Новости.
— Правительство Украины не в состоянии погасить долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам, — говорится в публикации.
Соединенные Штаты Америки и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом заявил 10 июля спецпосланник президента США Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.