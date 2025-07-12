Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'AntiDiplomatico: Мелони напомнила Зеленскому о долгах Украины на ужине в Риме

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила украинского президента Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах Киева перед Европой. Об этом написал итальянский портал L'AntiDiplomatico.

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила украинского президента Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах Киева перед Европой. Об этом написал итальянский портал L'AntiDiplomatico.

— Ужин, организованный Мелони, связанной с президентом США Дональдом Трампом и верной континентальной технократии, формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, — сказано в статье.

Конференция в Риме стала возможностью определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам украинские богатства, отметил автор материала, передает РИА Новости.

— Правительство Украины не в состоянии погасить долги. А Blackrock и другие инвесторы уже пытаются уйти и оставить эту горячую картофелину европейцам, — говорится в публикации.

Соединенные Штаты Америки и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом заявил 10 июля спецпосланник президента США Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше