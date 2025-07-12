Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: на юге Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

Пожар охватил около 300 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В южной части Франции на участке, принадлежащем американскому актёру Джорджу Клуни, вспыхнул пожар — об этом сообщает телеканал BFMTV.

Огонь возник в районе, где установлены солнечные панели, расположенные на территории частного поместья.

По информации СМИ, площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров. Благодаря оперативной работе пожарных, пламя удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Между тем в Лос-Анджелесе полиция занимается поиском подозреваемых, взломавших дом актёра Брэда Питта. Трое неизвестных проникли в здание через окно и вынесли оттуда ценные вещи.