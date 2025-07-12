BFMTV: на юге Франции загорелось поместье Джорджа Клуни

В южной части Франции на участке, принадлежащем американскому актёру Джорджу Клуни, вспыхнул пожар — об этом сообщает телеканал BFMTV.
Огонь возник в районе, где установлены солнечные панели, расположенные на территории частного поместья.
По информации СМИ, площадь возгорания составила примерно 300 квадратных метров. Благодаря оперативной работе пожарных, пламя удалось быстро локализовать и ликвидировать.
Между тем в Лос-Анджелесе полиция занимается поиском подозреваемых, взломавших дом актёра Брэда Питта. Трое неизвестных проникли в здание через окно и вынесли оттуда ценные вещи.