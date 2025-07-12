В Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за воспитание внуков при расчёте пенсии

По мнению чиновник, это станет стимулом для поддержки старшего поколения и признанием их вклада в воспитание детей. Лантратова отмечает, что демографическая ситуация требует решительных мер, так как рождаемость упала до минимальных значений за последние 25 лет. Она подчеркнула, что бабушки и дедушки часто заменяют родителей, но их вклад пока не признан государством.