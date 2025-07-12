В Госдуме предложили начислять дополнительные баллы за воспитание внуков при расчёте пенсии

Предлагается начислять 1,8 балла в год гражданам России, имеющим хотя бы одного внука, с пропорциональным увеличением баллов в зависимости от количества внуков.
«В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — подчеркнул Миронов в беседе с РИА «Новости».
По мнению чиновник, это станет стимулом для поддержки старшего поколения и признанием их вклада в воспитание детей. Лантратова отмечает, что демографическая ситуация требует решительных мер, так как рождаемость упала до минимальных значений за последние 25 лет. Она подчеркнула, что бабушки и дедушки часто заменяют родителей, но их вклад пока не признан государством.
«Такая поддержка укрепит институт семьи, поможет старшему поколению почувствовать себя нужным, социально и материально защищённым. Семья — это не только родители и их дети, но и наши дорогие бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании внуков», — заявила она.
Ранее сообщалось, что отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить размер выплат в полтора раза. Размер будущей страховой пенсии зависит от продолжительности трудовой деятельности, количества пенсионных коэффициентов и размера официальной заработной платы. Чем дольше гражданин откладывает оформление пенсии, тем больше будет итоговая выплата, так как стоимость каждого накопленного балла увеличивается. Максимально отложить оформление пенсии можно на десять лет.