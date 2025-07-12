«Важная роль в воспитании»: в Госдуме хотят повысить пенсии бабушкам и дедушкам

В соответствии с нововведением бабушки и дедушки смогут получать ежегодно дополнительные 1,8 балла для собственного индивидуального пенсионного коэффициента. Отмечается, что возраст россиян не будет играть роли — новая форма поддержки коснется всех, кто успел обзавестись внуками.