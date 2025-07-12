«Важная роль в воспитании»: в Госдуме хотят повысить пенсии бабушкам и дедушкам

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила начислять дополнительные баллы пенсионного коэффициента гражданам, помогающим растить внуков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на содержание имеющегося в распоряжении документа.
«….В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — отметил один из парламентариев.
Как указали на РИА Новости, подробное изложение инициативы Госдумы уже передано Антону Котякову, главе Министерства труда и социальной защиты РФ.
В соответствии с нововведением бабушки и дедушки смогут получать ежегодно дополнительные 1,8 балла для собственного индивидуального пенсионного коэффициента. Отмечается, что возраст россиян не будет играть роли — новая форма поддержки коснется всех, кто успел обзавестись внуками.
В свою очередь, количество детей в семье повлияет на количество начисляемых пенсионных баллов.
Стоит отметить, что новая мера поддержки, если будет одобрена, не станет единственной в 2025 году. Ранее в Госдуме рассказали об увеличении ряда социальных выплат, которое ожидается до конца декабря.