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«Важная роль в воспитании»: в Госдуме хотят повысить пенсии бабушкам и дедушкам

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила начислять дополнительные баллы пенсионного коэффициента гражданам, помогающим растить внуков.

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила начислять дополнительные баллы пенсионного коэффициента гражданам, помогающим растить внуков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на содержание имеющегося в распоряжении документа.

«….В сложной демографической ситуации в поддержке государства нуждаются большие семьи, где представители старшего поколения играют важную роль в воспитании, а порой и содержании своих внуков», — отметил один из парламентариев.

Как указали на РИА Новости, подробное изложение инициативы Госдумы уже передано Антону Котякову, главе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В соответствии с нововведением бабушки и дедушки смогут получать ежегодно дополнительные 1,8 балла для собственного индивидуального пенсионного коэффициента. Отмечается, что возраст россиян не будет играть роли — новая форма поддержки коснется всех, кто успел обзавестись внуками.

В свою очередь, количество детей в семье повлияет на количество начисляемых пенсионных баллов.

Стоит отметить, что новая мера поддержки, если будет одобрена, не станет единственной в 2025 году. Ранее в Госдуме рассказали об увеличении ряда социальных выплат, которое ожидается до конца декабря.