СМИ: активы владельца «Главпродукта» обращены в доход государства

В марте арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры арестовал денежные средства, иное движимое имущество, акции и доли в компаниях бенефициара «Главпродукта» Леонида Смирнова, а также все доли/акции свыше 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое/недвижимое имущество.