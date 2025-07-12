СМИ: активы владельца «Главпродукта» обращены в доход государства

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company (владеющей производителем консервов «Главпродукт») и лично акционеру группы Леониду Смирнову, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник.
Надзорное ведомство требовало изъять в доход государства ключевые компании группы, обвинив Смирнова в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase.
По данным издания, ограничения удалось обойти с помощью схемы дробления. Решение суда вступает в силу немедленно.
В марте арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры арестовал денежные средства, иное движимое имущество, акции и доли в компаниях бенефициара «Главпродукта» Леонида Смирнова, а также все доли/акции свыше 30 юрлиц холдинга и принадлежащее им движимое/недвижимое имущество.
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года своим указом передал холдинг «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Компания производит свыше 500 наименований консервов, включая тушенку, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукурузу, зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчицу, маринованные грибы, томатную пасту и кетчуп.