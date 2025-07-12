Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве

«Хочу особо отметить, что ночи на субботу, на воскресенье и на понедельник — очень жаркие, “египетские ночи”. В спальных районах — около 20 градусов, это минимальные температуры перед восходом, а в центре города — 23−26. Связано это с тем, что в центре много высотных домов, которые накапливают солнечную энергию, которая сейчас очень мощная, и ночью отдают ее. Где много высотных домов, там вот такие температуры ночью, близкие к 25-градусной отметке», — сказал Вильфанд.