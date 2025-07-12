Замеченный в небе над Киевом грузовой самолет Ан-124 перебазировали в Лейпциг

После начала специальной военной операции России на Украине Antonov Airlines перебазировала пять самолетов Ан-124 в аэропорт Лейпциг/Галле. По данным портала AeroTime, борт UR-82073, вероятно, присоединился к другим Ан-124 в Германии. Из-за боевых действий гражданская авиация не летает в украинском воздушном пространстве, а военные самолеты появляются в небе редко и только для выполнения специальных задач.