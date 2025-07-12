Замеченный в небе над Киевом грузовой самолет Ан-124 перебазировали в Лейпциг

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 с регистрационным номером UR-82073, замеченный 11 июня над Киевом, совершил посадку в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии. Об этом сообщил ирландский авиационный портал AeroTime. В Лейпциге находится хаб украинской грузовой авиакомпании Antonov Airlines.
После начала специальной военной операции России на Украине Antonov Airlines перебазировала пять самолетов Ан-124 в аэропорт Лейпциг/Галле. По данным портала AeroTime, борт UR-82073, вероятно, присоединился к другим Ан-124 в Германии. Из-за боевых действий гражданская авиация не летает в украинском воздушном пространстве, а военные самолеты появляются в небе редко и только для выполнения специальных задач.
Некоторые украинские СМИ предположили, что Ан-124 могли перегонять из Днепра за границу для выполнения коммерческих рейсов. Самолет пролетел над Киевом, несмотря на закрытое воздушное пространство. Позже Telegram-канал «Страна» уточнил, что это был грузовой борт.