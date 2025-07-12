Сбежавший с Украины гимнаст получит новое гражданство

По его словам, уже поданы документы в министерство внутренних дел Хорватии для получения Ковтуном гражданства, и теперь спортсмен и его представители надеются, что смогут всё решить по ускоренной процедуре, а затем их ждет новый шаг — регистрация смены гражданства в Международной федерации гимнастики (FIG).