Сбежавший с Украины гимнаст получит новое гражданство

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр в Париже в упражнениях на брусьях Илья Ковтун будет выступать за сборную Хорватии. Ему одобрили заявку на смену спортивного гражданства. Об этом 11 июля сообщил тренер хорватской команды Владимир Маджаревич изданию Jutarnji List.
По его словам, уже поданы документы в министерство внутренних дел Хорватии для получения Ковтуном гражданства, и теперь спортсмен и его представители надеются, что смогут всё решить по ускоренной процедуре, а затем их ждет новый шаг — регистрация смены гражданства в Международной федерации гимнастики (FIG).
Исполнительный комитет FIG по итогам прошедшего заседания в Лозанне одобрил Ковтуну смену гражданства. В Хорватии украинский гимнаст тренируется с 2022 года.
По словам тренера Ковтуна, спортсмену, возможно, придется выдержать карантин. В Хорватии опасаются, что Украина так просто не отпустит его, и возможными последствиями могут стать карантин и перерыв в участии в крупных соревнованиях.
После начала специальной военной операции уроженец Черкасс переехал в хорватский Осиек и с тех пор не возвращался на родину. О намерении Ковтуна сменить гражданство стало известно в январе. Вместе с ним хорватский паспорт захотела получить Ирина Горбачева-Надюк.
Ковтун выучил язык страны пребывания, у него также есть девушка в Осиеке, и местное спортивное сообщество и город Осиек уже воспринимают его как своего.
Ранее украинская всадница София Васильева получила российское спортивное гражданство. Она живет в Крыму и является гражданкой России, но ее спортивная принадлежность оставалась украинской. В последний раз она выступала за Украину на международных соревнованиях в ОАЭ в январе 2014 года.