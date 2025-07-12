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В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников

Депутат Антропенко предложил собирать мнения россиян о значимости памятников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, данные такого опроса могли бы быть направлены в Минкультуры РФ для дополнения имеющихся списков памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке.

«Предлагаю рассмотреть возможность запуска публичного голосования, проведения социологического среза или элементарного сбора мнений граждан для выявления тех памятников и связанных с ними событий, которые россияне считают значимыми историческими, которые связаны с судьбой конкретной семьи, города или региона. Результаты могли бы быть направлены в Минкультуры России для дополнения имеющихся списков мемориалов и памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке», — сказал он РИА Новости.

Ранее Антропенко заявлял РИА Новости, что считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

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