В США выяснили, почему Нетаньяху не прекратил огонь в Газе еще в 2024 году

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху мог прекратить боевые действия в секторе Газа еще в апреле 2024 года. Он отказался от соответствующего предложения ради сохранения власти, пишет газета The New York Times.
По ее сведениям, Биньямин Нетаньяху тормозил ход переговоров. Боевики ХАМАС были готовы пойти на сделку весной 2024 года, однако премьер Израиля настаивал на продолжении огня, рассказали источники.
В статье указывается, что цена такого подхода Израиля оказалась велика. Мирные жители погибли из-за желания премьера сохранить власть. Кроме того, пишет газета, нежелание завершать конфликт привело к расколу в израильском обществе.
По словам Биньямина Нетаньяху, сейчас ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии. Он считает, что шансы на сделку есть.