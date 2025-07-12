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Топалов признался, что задумался о стерилизации после третьей беременности жены

Певец Влад Топалов признался, что задумывался о стерилизации после третьей беременности супруги Регины Тодоренко, узнав о поле будущего ребенка.

Певец Влад Топалов признался, что задумывался о стерилизации после третьей беременности супруги Регины Тодоренко, узнав о поле будущего ребенка.

Неделю назад телеведущая рассказала, что в семье появится третий мальчик. По ее словам, она ждала дочку и была немного расстроена.

— У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек, — заявила звезда в интервью журналу ОК!

При этом Топалов, когда узнал о поле третьего малыша, заговорил о хирургическом вмешательстве — вазэктомии (процедура стерилизации мужчин).

— Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение. Я это когда-то увидел в сериале Californication, — рассказал он.

Регина Тодоренко 14 июня, в день своего 35-летнего юбилея, рассказала, что ждет третьего ребенка. По ее словам, к своему дню рождения ей довелось побывать более чем в ста странах, подняться на гималайскую вершину, получить премию ТЭФИ и принять участие в озвучке получившего «Оскар» американского мультфильма «Энканто».