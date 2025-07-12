Топалов признался, что задумался о стерилизации после третьей беременности жены

Регина Тодоренко 14 июня, в день своего 35-летнего юбилея, рассказала, что ждет третьего ребенка. По ее словам, к своему дню рождения ей довелось побывать более чем в ста странах, подняться на гималайскую вершину, получить премию ТЭФИ и принять участие в озвучке получившего «Оскар» американского мультфильма «Энканто».