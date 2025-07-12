Россия активно использует беспилотники для подавления противовоздушной обороны Украины, сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. По данным издания, российские технологии постоянно совершенствуются, что позволяет эффективно атаковать украинские позиции.
Журналисты отмечают, что Россия наращивает число беспилотников, создавая мощные ударные группы. Это усложняет задачу украинских военных, которые сталкиваются с трудностями в противодействии новым системам. Киевское командование, как сообщается, часто публикует недостоверные сведения о перехвате дронов, что подчеркивает серьезность ситуации.
Отмечается, что российские беспилотники оснащены современными двигателями и улучшенными системами навигации, а их антенны стали менее уязвимыми. Дроны летают на высоте свыше трех километров, что делает их недосягаемыми для простых средств ПВО.
Еще весной стало известно, что Украина испытывает нехватку ракет для защиты от российских баллистических ударов. Запасы боеприпасов истощаются, а поставки военной помощи от США остаются нестабильными. Это вынуждает Киев экономить ресурсы для защиты воздушного пространства.