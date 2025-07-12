Журналисты отмечают, что Россия наращивает число беспилотников, создавая мощные ударные группы. Это усложняет задачу украинских военных, которые сталкиваются с трудностями в противодействии новым системам. Киевское командование, как сообщается, часто публикует недостоверные сведения о перехвате дронов, что подчеркивает серьезность ситуации.