Дуров назвал математику ключом к развитию самостоятельного мышления

«Если вы выбираете, на чём сосредоточиться — выбирайте математику. Она научит вас неустанно полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом в правильном порядке», — написал он.
А ранее Дуров дал совет тем, кто стремится к полному раскрытию своего потенциала и сохранению ясности ума: оградить себя от любых веществ, вызывающих привыкание. Он перечислил алкоголь, табак, кофе и различные таблетки.
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