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Экс-главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мансурова арестовали за взятку

Ленар Мансуров занимал пост генерального директора компании с мая 2022 года в течение одного года.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров был взят под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Информация об аресте содержится в карточке дела, опубликованной в базе данных Савёловского районного суда Москвы.

Мансурову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в значительных размерах. По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно данным, размещённым на официальном сайте компании, Мансуров занимал должность генерального директора с мая 2022 года и проработал в этой должности около года.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций.