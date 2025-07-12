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Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных

Москалькова: семьи российских военнопленных нуждаются в соцподдержке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Семьи российских военнопленных нуждаются в социальном патронаже фонда «Защитники отечества» или уполномоченных по правам человека, заявила в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что фонд «Защитники Отечества» по указу президента России Владимира Путина занимается социальным патронажем семей без вести пропавших.

«Но семьи военнопленных не имеют такой патронаж со стороны фонда “Защитники Отечества”. Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, конечно, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, вместе с губернаторами, властью», — сказала Москалькова.

Федеральный омбудсмен подчеркнула особую важность того, чтобы семьи военнопленных были «окутаны заботой» и им оказывалась вся необходимая помощь.

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