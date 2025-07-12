Москалькова заявила о необходимости соцподдержки семей военнопленных

«Но семьи военнопленных не имеют такой патронаж со стороны фонда “Защитники Отечества”. Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, конечно, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, вместе с губернаторами, властью», — сказала Москалькова.