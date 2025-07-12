В Хабаровске возможны сбои в работе общественного транспорта

В ближайшие дни жителям Хабаровска стоит быть готовыми к возможным отклонениям от графика движения автобусов и троллейбусов. Причиной стали масштабные дорожные работы на нескольких ключевых участках города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сужение проезжей части происходит на проспекте 60-летия Октября (от Гаражного переулка до улицы Машинистов), на улице Краснодарской (от улицы Карла Маркса до улицы Демьяна Бедного) и на других участках улично-дорожной сети, где ведется ремонт.
«Напоминаем жителям о затруднениях в движении транспорта, в том числе общественного, и просим учитывать данные обстоятельства при планировании поездок по городу», — сказали в городском управлении транспорта.
Актуальную информацию о движении маршрутов можно уточнить у диспетчеров МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону: 45−00−56.