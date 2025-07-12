В Хабаровске возможны сбои в работе общественного транспорта

Сужение проезжей части происходит на проспекте 60-летия Октября (от Гаражного переулка до улицы Машинистов), на улице Краснодарской (от улицы Карла Маркса до улицы Демьяна Бедного) и на других участках улично-дорожной сети, где ведется ремонт.