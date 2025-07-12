Грозы и шквалы накроют сразу несколько регионов России: кому стоит ожидать ливни и град

В Татарстане в субботу температура поднимется до 30−32 градусов. Однако из-за жары ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер с порывами до 24 м/с, отметил Вильфанд. В Хакасии и Красноярском крае с 12 по 14 июля прогнозируются мощные ливни, грозы, крупный град и ветер скоростью более 25 м/с.