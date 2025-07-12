Грозы и шквалы накроют сразу несколько регионов России: кому стоит ожидать ливни и град

В Поволжье, Сибири и на Северо-Западе России в ближайшие выходные ожидаются сложные погодные условия. Грозы, сильные дожди, град и шквалистый ветер прогнозируют метеорологи. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Татарстане в субботу температура поднимется до 30−32 градусов. Однако из-за жары ожидаются грозы, сильные дожди, град и ветер с порывами до 24 м/с, отметил Вильфанд. В Хакасии и Красноярском крае с 12 по 14 июля прогнозируются мощные ливни, грозы, крупный град и ветер скоростью более 25 м/с.
Сложная погода затронет и юг Западной Сибири. В Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областях пройдут сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с, сообщил метеоролог.
На Северо-Западе России ситуация также будет непростой. В Санкт-Петербурге в выходные температура достигнет 25−30 градусов, что принесет долгожданное тепло. Однако в Ленинградской и Псковской областях ожидаются ливни, грозы и ветер до 22 м/с. В Коми температура останется умеренной — около 20 градусов, добавил Вильфанд.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области 12 и 13 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В регионе ожидаются ливни, грозы, град и ветер с порывами до 16 м/с. Температура при этом останется комфортной — от 21 до 26 градусов.