В Госдуме рассказали, каким пенсионерам автоматически начислят повышенные выплаты

Наиболее частым основанием для перерасчета пенсии является достижение 80-летнего возраста — в этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается и составляет 17 815 рублей 40 копеек. При оформлении первой группы инвалидности размер выплаты также увеличивается, а при наличии иждивенцев надбавка за каждого из них составит 2 969 рублей 23 копейки. Для тех, кто прекратил трудовую деятельность, с августа будет пересчитана сумма с учетом всех пропущенных индексаций. Все изменения происходят автоматически на основании данных пенсионного фонда, дополнительных заявлений от пенсионеров не требуется.