Власти Техаса допустили фатальный просчёт перед наводнением: одно действие могло спасти жителей целого округа

Власти округа Керр в Техасе, сильно пострадавшего от наводнения, не применили систему оповещения, которая могла бы активировать сирены на мобильных телефонах жителей для их эвакуации. Вместо этого они ограничились отправкой текстовых сообщений только тем, кто подписался на рассылку, сообщает американская газета Washington Post по итогам своего расследования.
В округе, где погибло более сотни человек и ещё больше считаются пропавшими без вести, была доступна технология, способная превратить каждый мобильный телефон в сигнал тревоги. Однако местные власти не использовали эту систему ни перед наводнением, ни утром 4 июля, когда уровень реки достиг рекордных значений, затопив дома и кемпинги.
По данным издания, власти применили систему оповещения только через два дня после пика наводнения. Вместо этого они рассылали сообщения лишь тем, кто заранее подписался на уведомления, игнорируя возможность активировать звуковые и вибрационные сигналы на всех телефонах в зоне бедствия.
Ранее KP.RU писал, что число жертв наводнения в Техасе достигло 109 человек, но эта цифра может вырасти, так как 161 человек, включая пятерых детей из летнего лагеря, числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор штата Грег Эбботт. Он уточнил, что список пропавших может увеличиться.