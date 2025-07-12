Власти Техаса допустили фатальный просчёт перед наводнением: одно действие могло спасти жителей целого округа

В округе, где погибло более сотни человек и ещё больше считаются пропавшими без вести, была доступна технология, способная превратить каждый мобильный телефон в сигнал тревоги. Однако местные власти не использовали эту систему ни перед наводнением, ни утром 4 июля, когда уровень реки достиг рекордных значений, затопив дома и кемпинги.