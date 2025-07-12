Москалькова призвала к оказанию соцподдержки семьям российских пленных бойцов

Члены семей без вести пропавших российских бойцов получают соцподдержку от фонда «Защитники Отечества». Такие же меры стоит принять в отношении родственников военных, попавших в плен. С таким заявлением обратилась омбудсмен Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.
Она отметила, что семьи российских пленных бойцов нуждаются в социальной поддержке. По словам омбудсмена, их необходимо «окутать заботой».
«Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды», — подытожила Татьяна Москалькова.
В РФ также предложили отменить госпошлину при дарении имущества для ряда россиян. Инициатива направлена на Героев СССР, Героев РФ, ветеранов, инвалидов боевых действий и других.