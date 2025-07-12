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Москалькова призвала к оказанию соцподдержки семьям российских пленных бойцов

Москалькова призвала «окутать заботой» членов семей пленных военных и оказать им поддержку.

Источник: Комсомольская правда

Члены семей без вести пропавших российских бойцов получают соцподдержку от фонда «Защитники Отечества». Такие же меры стоит принять в отношении родственников военных, попавших в плен. С таким заявлением обратилась омбудсмен Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что семьи российских пленных бойцов нуждаются в социальной поддержке. По словам омбудсмена, их необходимо «окутать заботой».

«Мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды», — подытожила Татьяна Москалькова.

В РФ также предложили отменить госпошлину при дарении имущества для ряда россиян. Инициатива направлена на Героев СССР, Героев РФ, ветеранов, инвалидов боевых действий и других.

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