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Врач сообщил, кто находится в зоне риска из-за жары

Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением в период экстремальной жары подвержены повышенной опасности, сообщил РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Он отметил, что в первую очередь в группу риска попадают те, у кого имеются сердечно-сосудистые, эндокринные, хронические патологии, а также страдающие ожирением. Кроме того,, недостаток массы тела также увеличивает риск осложнений из-за жары, в частности — теплового удара.

Врач указал, что дети очень подвержены более сильному негативному воздействию высоких температур — даже в большей степени, чем взрослые. Это связано с тем, что из-за меньшей массы тела они быстрее достигают состояния перегрева.

Основными мерами профилактики специалист назвал ношение головного убора, достаточное потребление жидкости, пребывание в прохладных помещениях, соблюдение баланса физической активности и отдыха.