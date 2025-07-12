Врач сообщил, кто находится в зоне риска из-за жары

Он отметил, что в первую очередь в группу риска попадают те, у кого имеются сердечно-сосудистые, эндокринные, хронические патологии, а также страдающие ожирением. Кроме того,, недостаток массы тела также увеличивает риск осложнений из-за жары, в частности — теплового удара.