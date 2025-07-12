Врач сообщил, кто находится в зоне риска из-за жары

Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением в период экстремальной жары подвержены повышенной опасности, сообщил РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
Он отметил, что в первую очередь в группу риска попадают те, у кого имеются сердечно-сосудистые, эндокринные, хронические патологии, а также страдающие ожирением. Кроме того,, недостаток массы тела также увеличивает риск осложнений из-за жары, в частности — теплового удара.
Врач указал, что дети очень подвержены более сильному негативному воздействию высоких температур — даже в большей степени, чем взрослые. Это связано с тем, что из-за меньшей массы тела они быстрее достигают состояния перегрева.
Основными мерами профилактики специалист назвал ношение головного убора, достаточное потребление жидкости, пребывание в прохладных помещениях, соблюдение баланса физической активности и отдыха.