После паузы: как вернуть интимную близость в отношения

— Мягко, но четко дайте партнеру понять, что сегодняшняя близость пока может ограничиться только объятиями, поцелуями или массажем. И это будет в любом случае прекрасно, ведь ваша цель сейчас — это телесный и духовный контакт, а не финишная черта. Ваши тела изменились за этот перерыв. Ощущения могут быть другими. Представьте, что вы только познакомились, забудьте на время о проникновении как о главной цели — откройте заново силу первых прикосновений. Исследуйте реакцию тела партнера и свое собственное, подумайте, что сейчас вызывает у вас мурашки, — посоветовала сексолог.