Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля

Рыбам звезды советуют не планировать слишком много дел. Как и Водолеям, сегодня лучше сосредоточиться на самом важном. Составьте список задач, чтобы ничего не упустить. Если вы не будете переоценивать свои силы, то избежите многих проблем. В личных вопросах лучше уступайте, если ваши доводы не работают. Время расставит все на свои места, передает «Российская газета».