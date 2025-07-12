Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля.
Творческим Овнам сегодняшний день принесет удачу. Чем больше креативности вы проявите, тем выше шанс завоевать симпатию влиятельных людей. Чтобы избежать недоразумений с партнерами, старайтесь спокойнее реагировать на их комментарии. Важно не переоценивать свои возможности и не брать на себя лишние обязательства.
Сегодняшний день у Тельцов будет динамичным и полным событий. Вы быстро разберетесь в любой ситуации и примете необходимые решения. Ваша интуиция на высоте и поможет во многих решениях. Большинство ваших творческих идей стоит реализовать прямо сейчас. Не слушайте советы окружающих, следуйте своим путем.
Для Близнецов во второй половине дня могут оказаться весьма полезными нестандартные идеи. Творческий подход поможет найти вам новые решения привычных задач. В личных делах старайтесь не усугублять ситуацию своей подозрительностью, порой все не так, как вам кажется. При принятии решений доверяйте своей интуиции, но учитывайте и позиции других.
Начало дня у Раков будет непростым, особенно у тех, кому предстоит сосредоточиться на рабочих вопросах. Договориться с коллегами будет сложно. В течение дня найдите время для короткого отдыха, который поможет вам восстановить силы для дальнейшей работы. Но есть и плюсы: к вечеру ситуация улучшится. К тому же вы найдете в себе силы справиться с неприятелями.
Не все решения, которые кажутся Львам очевидными, являются правильными в данный момент. Не торопитесь с выводами, тщательно обдумайте все варианты. Избегайте споров с близкими и не обсуждайте важные вопросы о будущем: сегодня не лучший день для таких разговоров. Вечером прогулка на свежем воздухе поможет восстановить внутреннее равновесие.
Сегодня у Дев будет насыщенный день, если вы не будете проявлять излишнее упрямство. Участвуйте в проектах, которые важны для всех. Командная работа принесет успех. Слушайте мнения окружающих, но принимайте окончательные решения самостоятельно. Возможно, люди обратят внимание на ваши таланты, которые раньше оставались незамеченными.
Весам звезды рекомендуют уделить сегодня внимание презентации своих работ или самопрезентации. Возможно на вас обратят внимание влиятельные люди, которые помогут продвинуть ваши проекты. Не исключено, что начнется романтическая история. Избегайте споров и стремитесь к конструктивным решениям. Вечером могут возникнуть сложные разговоры с младшими родственниками.
Сегодня у Скорпионов не самый хороший день. У вас не все будет идти по плану. В делах возможны задержки и волнения, а также напряженные моменты в общении с близкими. Вам могут дать советы, которых вы не просили, но они окажутся полезными в будущем. Старайтесь сохранять самообладание — сможете избежать лишних ссор. Во второй половине дня лучше избегать пустых разговоров.
Сегодня Стрельцов может ждать карьерный рост, особенно если вы недавно зарекомендовали себя перед начальством. В семейных делах доверяйте своей интуиции. Особых проблем не ожидается, но она поможет вам решить старые проблемы. Кроме того, сегодня вы можете найти ответы на давние вопросы, главное — не задавать новых.
Козерогам астрологи рекомендуют не планировать важных дел на сегодня. Лучше сосредоточьтесь на привычных задачах и завершении проектов, которым уделяли много времени. У вас будет возможность получить полезную информацию и начать романтические отношения, которые могут перерасти в серьезный роман. Если вы давно одиноки — не упустите шанс.
Несмотря на старания Водолеев все успеть, у них это вряд ли выйдет. Старайтесь сосредоточиться на одном деле. Выберите наиболее привлекательный путь и следуйте ему. Так вы сможете избежать неприятных ошибок. Обратите внимание на детали в делах — они могут сыграть решающую роль. Если что-то упустите, могут быть проблемы.
Рыбам звезды советуют не планировать слишком много дел. Как и Водолеям, сегодня лучше сосредоточиться на самом важном. Составьте список задач, чтобы ничего не упустить. Если вы не будете переоценивать свои силы, то избежите многих проблем. В личных вопросах лучше уступайте, если ваши доводы не работают. Время расставит все на свои места, передает «Российская газета».