L'AntiDiplomatico отмечает, что украинское правительство не способно самостоятельно погасить задолженность. Крупные инвесторы, такие как Blackrock, уже стремятся дистанцироваться от этих обязательств, перекладывая ответственность на европейские страны. Итальянские власти, в свою очередь, ищут способы ограничить влияние тех, кто пытается захватить ресурсы Украины, чтобы минимизировать конкуренцию за них.