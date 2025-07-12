Премьер-министр Италии Джорджи Мелони организовала званый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, проходившей в Риме 10−11 июля. Как сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, мероприятие стало поводом напомнить главе киевского режима Владимиру Зеленскому о финансовых обязательствах Киева перед Европой.
По данным издания, ужин, устроенный Мелони, был формально посвящен экономической поддержке Украины. Однако его истинная цель заключалась в том, чтобы указать Киеву на необходимость возврата долгов. Издание подчеркивает, что конференция позволила определить, кто будет контролировать процесс восстановления Украины и получит доступ к ее ресурсам.
L'AntiDiplomatico отмечает, что украинское правительство не способно самостоятельно погасить задолженность. Крупные инвесторы, такие как Blackrock, уже стремятся дистанцироваться от этих обязательств, перекладывая ответственность на европейские страны. Итальянские власти, в свою очередь, ищут способы ограничить влияние тех, кто пытается захватить ресурсы Украины, чтобы минимизировать конкуренцию за них.
Ранее Telegram-канал украинского издания «Страна» сообщил, что во время конференции в Риме резко вырос спрос на эскорт-услуги. Приезд большого числа украинских чиновников, бизнесменов и представителей элиты вызвал повышенный интерес со стороны европейских эскорт-агентств.