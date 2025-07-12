В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа

Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем изменения сумм в выплатных документах, сказал он. Причина — события июля, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий.
Он отметил, что пенсионная система работает по принципу отсроченного действия: право на надбавку, возникшее в одном месяце, отражается в выплатах со следующего. Таким образом, август приносит доплаты тем, у кого в июле произошло значимое событие — прекращение работы, достижение определённого возраста или изменение семейного положения.
По словам депутата, самым частым основанием является достижение 80-летнего возраста. В этом случае с августа пенсионер получает удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Гаврилов напомнил, что размер базовой фиксированной части на 2025 год — 8 907 рублей 70 копеек. При достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Это происходит автоматически при наличии данных в системе. Аналогично вступает в силу надбавка за уход в 1 314 рублей при официальном оформлении присмотра.
Парламентарий уточнил, что вторым частым основанием является установление I группы инвалидности в июле. С августа назначается удвоенная фиксированная выплата независимо от возраста. Это прибавка свыше 8 900 рублей. При наличии иждивенцев сумма выше: доплата составляет 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи (максимум за троих), — пояснил Гаврилов.
Он добавил, что август важен и для уволившихся с работы в июле: они переходят на полный объём выплат, включая не применявшиеся индексации. Перерасчёт производится с месяца, следующего за увольнением. Фактическое получение может сдвигаться на 1−2 месяца из-за сроков обработки, но выплата начисляется с момента возникновения права, подчеркнул депутат.
По его словам, август не предполагает общего повышения, но становится месяцем ощутимых изменений для отдельных категорий. Это период вступления в силу заранее установленных правил: событие в июле — деньги в августе. Система производит перерасчёт автоматически при наличии данных в базе. Пенсионеру не нужно ничего подтверждать: если условия наступили, пенсия в августе пересчитается сама, заключил Гаврилов.
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