В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа

По словам депутата, самым частым основанием является достижение 80-летнего возраста. В этом случае с августа пенсионер получает удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Гаврилов напомнил, что размер базовой фиксированной части на 2025 год — 8 907 рублей 70 копеек. При достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Это происходит автоматически при наличии данных в системе. Аналогично вступает в силу надбавка за уход в 1 314 рублей при официальном оформлении присмотра.