Россияне могут получить штраф за лай собаки и курение в подъезде: гражданам напомнили о важных правилах

Россияне могут получить штраф даже не выходя из дома. Санкции будут наложены в том случае, если жильцы квартир нарушат базовые правила. Например, им запрещается курить в подъезде и использовать помещение не по назначению. С таким напоминанием выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, продолжил общественный деятель, жильцов дома могут оштрафовать за лай собаки, мешающий соседям спать. Это нарушение обойдется в 1−2 тысячи рублей. Россиянам также не стоит устраивать нелегальную перепланировку квартиры, добавил эксперт.
«Если вы объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей», — заверил Дмитрий Бондарь.
Санкции также угрожают недобросовестным работодателям. Их могут наказать штрафом за нарушение температурного режима на рабочем месте.