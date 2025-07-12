Россияне могут получить штраф за лай собаки и курение в подъезде: гражданам напомнили о важных правилах

Россияне могут получить штраф даже не выходя из дома. Санкции будут наложены в том случае, если жильцы квартир нарушат базовые правила. Например, им запрещается курить в подъезде и использовать помещение не по назначению. С таким напоминанием выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм».