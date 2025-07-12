AP: сын «Эль Чапо» признал вину в незаконном обороте наркотиков в США

Согласно опубликованной информации, он подтвердил участие в контроле за производством и поставками крупных партий запрещённых веществ в Соединённые Штаты. Также он признал вину по эпизодам, связанным с хранением оружия и отмыванием денежных средств. Детали достигнутой договоренности с американскими следственными органами пока не разглашаются.