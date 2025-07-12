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AP: сын «Эль Чапо» признал вину в незаконном обороте наркотиков в США

Он признал себя виновным по пунктам, касающимся владения оружием и отмывания денег.

Источник: Аргументы и факты

Овидио Гусман Лопес, известный под прозвищем «Мышь» и являющийся сыном осужденного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, более известного как «Эль Чапо», признал вину в ряде преступлений, включая организацию незаконного оборота наркотиков на территории США.

Об этом стало известно из сообщения агентства Associated Press.

Согласно опубликованной информации, он подтвердил участие в контроле за производством и поставками крупных партий запрещённых веществ в Соединённые Штаты. Также он признал вину по эпизодам, связанным с хранением оружия и отмыванием денежных средств. Детали достигнутой договоренности с американскими следственными органами пока не разглашаются.

Ранее военно-морские силы Колумбии впервые захватили подводную беспилотную лодку, перевозившую наркотики, судно рассчитано на перемещение 1,5 тонн запрещенных веществ.