Юрист рассказал, за какую одежду в суде могут оштрафовать

Посетитель в шортах будет лишен доступа в здание суда, поскольку это нарушает установленные правила и грозит штрафом, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
По его словам, судебные приставы руководствуются правилами, утверждёнными Советом судей РФ в 2023 году. Согласно этим нормам, во входе могут отказать даже за справкой, если на посетителе короткие шорты. Нарушение правил в судах может повлечь дисциплинарные последствия, включая штраф по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения пристава), пояснил Жорин.
Он уточнил, что запрет также распространяется на пляжную обувь и одежду с оскорбительными надписями. Эти требования едины для всех — включая свидетелей и журналистов.
Жорин отметил, что типовые правила разработаны для обеспечения общественного порядка, безопасности и «уважительного отношения» к суду.
Акт об утверждении подчёркивает, что это не рекомендации, а механизм реализации конституционного права на судебную защиту без нарушения порядка.
Юрист указал, что приставы активно применяют п. 2.12 Типовых правил, запрещающий доступ в шортах выше колена, спортивной или пляжной одежде.
Что касается других учреждений (например, МФЦ), там нет строгих требований: не нужен деловой стиль или пиджак — допустимы шорты, футболка или сандалии, если это не противоречит внутренним правилам центра, заключил Жорин.