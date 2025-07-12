Юрист рассказал, за какую одежду в суде могут оштрафовать

По его словам, судебные приставы руководствуются правилами, утверждёнными Советом судей РФ в 2023 году. Согласно этим нормам, во входе могут отказать даже за справкой, если на посетителе короткие шорты. Нарушение правил в судах может повлечь дисциплинарные последствия, включая штраф по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения пристава), пояснил Жорин.