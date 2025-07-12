В России утвердили новые правила ношения военной формы: кого и как коснутся изменения

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в правила ношения военной формы. Документ уточняет стандарты для повседневной и полевой экипировки военнослужащих Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Нововведения направлены на повышение удобства и функциональности формы, а также на усиление различий между званиями и ведомствами.
Для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии обновлены правила ношения повседневной формы. Теперь она включает брюки с кантами и лампасами определенных цветов, соответствующих роду войск. Ранее такие элементы были характерны только для парадной и парадно-выходной формы, где использовались цветные выпушки и лампасы. Повседневная форма, состоящая из куртки с длинным или коротким рукавом и футболки, теперь также получила эти отличительные знаки.
Кроме того, для военнослужащих добавлена боевая камуфлированная рубашка в комплект полевой экипировки. Высшим офицерам Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка черного цвета с золотым шитьем на воротнике и погонах. Шитье выполнено с использованием пятипроцентного золочения, что подчеркивает статус офицеров.
В апреле 2025 года Владимир Путин утвердил указ, который обновил нормы ношения военной формы, действовавшие с 2010 года. Документ, размещенный на портале правовых актов, уточняет требования к знакам различия для офицеров, прапорщиков и курсантов. Нововведения коснулись сотрудников ФСБ и Главного управления специальных программ президента. Для старших и младших офицеров прописаны правила ношения погон в зависимости от ведомства и типа службы. Также обновлены стандарты полевой экипировки, включая форму для разведчиков и сотрудников спецслужб.
Также Министерство обороны России представило кадры, на которых бойцы гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады 1-й гвардейской танковой армии получили новую летнюю форму ВКПО 3.1. Начальник вещевой службы капитан Александр Смыгин сообщил, что летний комплект в расцветке «цифра» создан с учетом боевых задач и климатических условий. Форма отличается повышенной износостойкостью и эффективно отводит влагу, обеспечивая комфорт как в бою, так и в повседневной службе. Комплект включает боевую рубаху с анатомическим кроем, которая удобна для штурмовых действий и не сковывает движений.
Военное ведомство подчеркнуло, что новая форма разработана с учетом современных требований. Она повышает функциональность и комфорт военнослужащих, что особенно важно в условиях интенсивных боевых действий. Обновленные стандарты уже внедряются в подразделениях, а новая экипировка получает положительные отзывы от бойцов.