В России утвердили новые правила ношения военной формы: кого и как коснутся изменения

Для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии обновлены правила ношения повседневной формы. Теперь она включает брюки с кантами и лампасами определенных цветов, соответствующих роду войск. Ранее такие элементы были характерны только для парадной и парадно-выходной формы, где использовались цветные выпушки и лампасы. Повседневная форма, состоящая из куртки с длинным или коротким рукавом и футболки, теперь также получила эти отличительные знаки.