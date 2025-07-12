Врач рассказала, разрешается ли пить квас за рулем

Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, важными для нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Так, дрожжи и брожение обогащают напиток витаминами В1, В2, В6 и PP. Они необходимы для энергетического обмена, работы нервной системы и здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты улучшают усвоение пищи. Квас также содержит микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор (из солода и хлеба), хоть и в небольших количествах, рассказала Маслова.