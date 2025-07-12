Врач рассказала, разрешается ли пить квас за рулем

Квас и управление автомобилем несовместимы, поскольку после употребления пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови способна достичь 0,1−0,3 промилле. Об этом РИА Новости сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Маслова.
Употребление кваса за рулем противопоказано в любом случае, подчеркнула она. Это касается домашнего, бочкового и любого кваса, где содержание алкоголя не указано или превышает 0,5%. Даже 0,7−1,5% алкоголя — это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса уровень алкоголя в крови может составить 0,1−0,3 промилле. Поэтому квас несовместим с вождением, за исключением специального безалкогольного напитка из магазина, — отметила Маслова.
Как пояснила врач, натуральный квас, особенно домашний, способен улучшать пищеварение и микрофлору кишечника, а также укреплять иммунитет. По ее словам, натуральный квас — продукт брожения. Он содержит полезные лактобациллы (молочнокислые бактерии), которые нормализуют пищеварение и микрофлору кишечника, борются с патогенными бактериями и укрепляют иммунитет, сказала Маслова.
Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, важными для нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Так, дрожжи и брожение обогащают напиток витаминами В1, В2, В6 и PP. Они необходимы для энергетического обмена, работы нервной системы и здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты улучшают усвоение пищи. Квас также содержит микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор (из солода и хлеба), хоть и в небольших количествах, рассказала Маслова.
Помимо этого, врач указала, что квас может оказывать легкий тонизирующий эффект, улучшать аппетит, утолять жажду и отлично освежать в жару благодаря наличию органических кислот, небольшого количества сахаров и следов кофеина в составе.