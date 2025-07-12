Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший депутат Курской облдумы Васильев сознался в растрате средств на оборону

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения. По их мнению, основания для содержания под стражей отсутствуют: Васильев не пытается скрыться и оказывает содействие. В ходатайстве упомянуты и государственные награды, участие в гуманитарных проектах, помощь военнослужащим и благотворительность. Также указано, что фигурант внесён в базу сайта «Миротворец».

А ранее Следственный комитет РФ выдвинул новые обвинения в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова. Сейчас ему также вменяются служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.