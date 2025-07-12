Бывший депутат Курской облдумы Васильев сознался в растрате средств на оборону

Адвокаты настаивают на изменении меры пресечения. По их мнению, основания для содержания под стражей отсутствуют: Васильев не пытается скрыться и оказывает содействие. В ходатайстве упомянуты и государственные награды, участие в гуманитарных проектах, помощь военнослужащим и благотворительность. Также указано, что фигурант внесён в базу сайта «Миротворец».