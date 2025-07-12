Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 226 семей не смогли купить жилье на средства маткапитала

Роспотребнадзор незаконно требовал от граждан лишние документы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области, а именно те, кто совсем недавно создали семью, жалуются, что не могут потратить средства с материнского капитала на покупку жилья. Как сообщили КП-Иркутск в Народном фронте, люди несколько месяцев собирали справки и ждали решения комиссии.

— Прокуратура провела проверку решений муниципальных комиссий, которые отказывали людям. Выяснилось, что в Шелеховском и Иркутском районах Роспотребнадзор незаконно требовал от граждан лишние документы. После этого ведомство потребовало от руководства Роспотребнадзора устранить нарушения, — пояснил Народный фронт.

С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, по которому обязательно нужно такое заключение. С начала года Социальный фонд отказал семьям именно из-за отсутствия заключения о соответствии жилья требованиям.