В Иркутской области 226 семей не смогли купить жилье на средства маткапитала

Жители Иркутской области, а именно те, кто совсем недавно создали семью, жалуются, что не могут потратить средства с материнского капитала на покупку жилья. Как сообщили КП-Иркутск в Народном фронте, люди несколько месяцев собирали справки и ждали решения комиссии.
— Прокуратура провела проверку решений муниципальных комиссий, которые отказывали людям. Выяснилось, что в Шелеховском и Иркутском районах Роспотребнадзор незаконно требовал от граждан лишние документы. После этого ведомство потребовало от руководства Роспотребнадзора устранить нарушения, — пояснил Народный фронт.
С 1 января 2025 года в силу вступил федеральный закон, по которому обязательно нужно такое заключение. С начала года Социальный фонд отказал семьям именно из-за отсутствия заключения о соответствии жилья требованиям.