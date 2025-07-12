В Иркутской области 226 семей не смогли купить жилье на средства маткапитала

Жители Иркутской области, а именно те, кто совсем недавно создали семью, жалуются, что не могут потратить средства с материнского капитала на покупку жилья. Как сообщили КП-Иркутск в Народном фронте, люди несколько месяцев собирали справки и ждали решения комиссии.