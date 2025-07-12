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Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов

Москалькова: нужно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями пленных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов для работы с семьями военнопленных.

Уполномоченный особо подчеркнула, что близкие людей, попавших в плен, нуждаются в социальном патронаже, как семьи без вести пропавших.

«Я думаю, что можно было бы, наверное, расширить в законе об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации его функционал и задачи, определив, что уполномоченный занимается не только восстановлением нарушенных прав, но и содействием в реализации прав и свобод человека и гражданина», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, нужно ли законодательно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями военнопленных.

Сейчас, по ее словам, в Федеральном конституционном законе, на основании которого работают омбудсмены, не прописана такая обязанность, как сопровождение заявителя.

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