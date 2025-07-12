Лучше не выходить: эксперт рассказал, сколько еще продлится рекордная жара

Пик жары, растянувшийся с 11 по 12 июля, сойдет на нет и сменится дождями к понедельнику, 14 июля, сообщила в разговоре с aif.ru ведущий специалист центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик озвучила прогноз на вторую половину июля.
В столицу вернутся дожди и грозы.
На следующей неделе в Москве и области ожидается более комфортная температура — ночи перестанут быть душными, а температура днем опустится до +26…28 градусов.
«Жара закончится уже в понедельник, преобладающие температуры в дневные часы будут порядка +26…28 градусов. При этом будут кратковременные дожди и не исключены грозы», — добавила синоптик.
Позднякова подчеркнула, что суббота, 12 июля, станет не менее жарким днем, чем пятница.
Говоря о температуре воздуха в июле в целом, синоптик отметила, что погода слишком изменчива. Это осложняет прогнозирование на долгий срок.
«Модели, которые рассчитывают долгосрочные прогнозы, сохраняют до конца июля чистую, но жаркую погоду. Но температура воздуха выше +30 градусов вряд ли будет подниматься», — подчеркнула синоптик.
Советы врача при жаре.
Облегчить жизнь во время жаркой погоды поможет соблюдение простых правил, о которых в беседе с aif.ru рассказал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, важно соблюдать питьевой режим (пить 35 грамм на каждый килограмм веса) и не увлекаться фастфудом, в котором содержится большое количество соли и жиров.
«Непривычная для нашей климатической зоны высокая температура, безусловно, сказывается на самочувствии людей. Прежде всего это касается детей и людей старше 50 лет. Что нужно делать? С 11 до 16−17 часов не нужно выходить на улицу», — добавил специалист.
Если же выйти на улицу во время жары нужно, следует надеть свободную одежду из натуральных тканей — лен и хлопок. Предпочтение лучше отдать светлой одежде.
Детям напомнить про питье, пожилым — оставить записку.
Онищенко отметил, что дети, в отличие от взрослых, зачастую не чувствуют жажду, поэтому им необходимо напоминать про питье. При этом следует помнить, что морсы и компоты не являются в этом случае альтернативой воде.
Пожилым людям, на которых жаркая погода, оказывает сильное воздействие, лучше положить записку с контактами родных в карман или другое доступное место.
«Для пожилых людей я бы посоветовал носить с собой записку с информацией о том, кому в случае чего можно позвонить. Чтобы близкие родственники знали, где он находится, пока его приводят в чувства», — сказал врач.
Ранее специалист рассказал, как помочь человеку, упавшему в обморок от жары.