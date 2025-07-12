Генерал ФРГ Фройдинг: Украина получит первые дальнобойные ракеты к концу июля

ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии.
По его словам, данный шаг «значительно усилит» украинскую противовоздушную оборону.
— Мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и Минобороны Украины, финансируемого ФРГ. Мы инициировали данную программу в конце мая, и уже к концу этого месяца Киев получит первые дальнобойные системы, — рассказал Фройдинг в эфире немецкого канала ZDF.
Он уточнил, что поставки будут продолжаться, достигнув «высокого трехзначного числа». Украине нужны «ракетные системы, способные поражать цели в глубине России: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты», подчеркнул генерал-майор.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи ВСУ. По данным журналистов портала Axios, он уже уведомил об этом американского президента Дональда Трампа.