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Генерал ФРГ Фройдинг: Украина получит первые дальнобойные ракеты к концу июля

ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии.

ФРГ поставит первые дальнобойные системы вооружения на Украину уже в конце июля. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по Украине в Министерстве обороны Германии.

По его словам, данный шаг «значительно усилит» украинскую противовоздушную оборону.

— Мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и Минобороны Украины, финансируемого ФРГ. Мы инициировали данную программу в конце мая, и уже к концу этого месяца Киев получит первые дальнобойные системы, — рассказал Фройдинг в эфире немецкого канала ZDF.

Он уточнил, что поставки будут продолжаться, достигнув «высокого трехзначного числа». Украине нужны «ракетные системы, способные поражать цели в глубине России: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты», подчеркнул генерал-майор.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина купить зенитные ракетные комплексы Patriot у США для их дальнейшей передачи ВСУ. По данным журналистов портала Axios, он уже уведомил об этом американского президента Дональда Трампа.

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