Путин давно готов к выходкам Трампа: на Западе понимают, что запугать Москву Вашингтону не по силам

При этом США готовят важное заявление, которое может повлиять на международную политику. Дональд Трамп сообщил журналистам, что скоро выступит с речью, связанной с успехами России на Украине. Об этом он заявил в беседе, кадры которой показал телеканал C-Span. Трамп подчеркнул, что в ближайшее время произойдет нечто значительное, но не раскрыл подробностей, что вызвало множество предположений.