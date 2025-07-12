Путин давно готов к выходкам Трампа: на Западе понимают, что запугать Москву Вашингтону не по силам

Российский президент Владимир Путин был готов к введению повышенных торговых тарифов на импорт нефти со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, Путин не намерен отказываться от своих целей на Украине ради улучшения отношений с США. Он уверен в преимуществе российской армии в зоне специальной военной операции и считает, что обрушение украинских формирований может произойти в ближайшие месяцы. При этом, как отмечают журналисты, российский лидер доволен попытками наладить диалог с Белым домом, несмотря на возможные экономические ограничения.
При этом США готовят важное заявление, которое может повлиять на международную политику. Дональд Трамп сообщил журналистам, что скоро выступит с речью, связанной с успехами России на Украине. Об этом он заявил в беседе, кадры которой показал телеканал C-Span. Трамп подчеркнул, что в ближайшее время произойдет нечто значительное, но не раскрыл подробностей, что вызвало множество предположений.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия ожидает анонсированного Трампом заявления, которое запланировано на 14 июля. Он добавил, что Москва внимательно следит за всеми высказываниями американского президента, чтобы понять их суть.
«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», — уточнил Песков.
Ранее Дональд Трамп неоднократно угрожал России введением жестких торговых пошлин. По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, возможное введение 500-процентных тарифов может навредить не только экономике России, но и интересам самих США.
Сенатор подчеркнул, что Трамп не стремится к таким мерам, однако давление со стороны «русофобской коалиции» в Конгрессе может вынудить его пойти на этот шаг. Пушков назвал данный вопрос одной из ключевых тем июля, добавив, что реализация таких мер может серьезно ударить по торгово-экономическим связям США, если они не останутся лишь угрозами.