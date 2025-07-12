Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся «египетские ночи»

По его словам, ночи на субботу, воскресенье и понедельник — очень жаркие, «египетские ночи». В спальных районах минимальная температура перед восходом составит около 20 градусов, а в центре города — 23−26 градусов. «Связано это с тем, что в центре много высотных домов, которые накапливают мощную солнечную энергию и отдают её ночью. Где много высоток — там температуры близки к 25-градусной отметке», — сказал Вильфанд.