Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся «египетские ночи»

Жаркие и опасные для здоровья «египетские ночи» продлятся в Москве до понедельника. В центре города температура будет достигать около 25 градусов из-за высотных зданий, накапливающих солнечную энергию. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночи на субботу, воскресенье и понедельник — очень жаркие, «египетские ночи». В спальных районах минимальная температура перед восходом составит около 20 градусов, а в центре города — 23−26 градусов. «Связано это с тем, что в центре много высотных домов, которые накапливают мощную солнечную энергию и отдают её ночью. Где много высоток — там температуры близки к 25-градусной отметке», — сказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что такая погода опасна, так как организм плохо восстанавливается при столь высоких температурах. Расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего Востока, из Африки. Здесь нет преувеличения: воздух действительно приходит из Египта, и такие ночи там типичны — около 25 градусов, добавил метеоролог.
Читайте материал: Врач сообщил, кто находится в зоне риска из-за жары.