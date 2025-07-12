Адвокат рассказал, как россиянин Касаткин может быть помилован в США

Ранее адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин, задержанный по запросу США в аэропорту Парижа 21 июня по делу о кибермошенничестве, не признает свою вину и надеется на поддержку российских болельщиков и своей страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что дипведомство в столице Франции занимается ситуацией, сложившейся в связи с задержанием российского баскетболиста. В прокуратуре Парижа заявили, что Касаткин временно задержан в ожидании передачи властями США документов для его экстрадиции.