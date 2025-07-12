Адвокат рассказал, как россиянин Касаткин может быть помилован в США

Адвокат Максим Калинов пояснил, кто обладает правом помиловать 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина в случае его экстрадиции в США из Франции.
По его словам, подобные версии сейчас встречаются в России, в том числе с ноутбуками, например, когда в них обнаруживается какая-то запрещённая информация. Как правило, американский суд не верит в такие версии. Но президент США Трамп по закону, по конституции может помиловать преступника, если преступление федеральное.
Также губернаторы штатов могут помиловать преступника, для этого нужно признание самого лица, который, по убеждению властей, совершил преступление.
Адвокат убеждён, что даже если будет обвинительный приговор, всё кончится хорошо или обменом, или, возможно, помилованием.
Ранее адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин, задержанный по запросу США в аэропорту Парижа 21 июня по делу о кибермошенничестве, не признает свою вину и надеется на поддержку российских болельщиков и своей страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее сообщила, что дипведомство в столице Франции занимается ситуацией, сложившейся в связи с задержанием российского баскетболиста. В прокуратуре Парижа заявили, что Касаткин временно задержан в ожидании передачи властями США документов для его экстрадиции.