В школе, где учился президент Украины Владимир Зеленский, учителем истории был молодой националист из Львова, он не рассказывал про Волынскую резню. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на педагога гимназии Кривого Рога Аллу Шепилко.
Она сообщила, что учитель истории приехал с Западной Украины и рассказывал про украинскую государственность, о которой в гимназии никто не знал. Из-за этого он получил карт-бланш и мог ответить на любой вопрос, так как никто не мог проверить достоверность его слов.
По мнению Шепилко, по этой причине украинский лидер ничего не знал о Волынской резне, говорится в публикации.
Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с польским президентом Анджеем Дудой, поскольку его не учили этому в школе. Об этом польский лидер рассказал 10 июля.
Он выразил уверенность, что глава Украины говорил правду, и отметил, что увидел в его словах «большее понимание» волынской проблемы в сравнении с позицией экс-президента Украины Петра Порошенко, с которым Дуда также обсуждал данный вопрос.