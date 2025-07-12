Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Учителем истории в школе у Зеленского был молодой националист из Львова

В школе, где учился президент Украины Владимир Зеленский, учителем истории был молодой националист из Львова, он не рассказывал про Волынскую резню. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на педагога гимназии Кривого Рога Аллу Шепилко.

В школе, где учился президент Украины Владимир Зеленский, учителем истории был молодой националист из Львова, он не рассказывал про Волынскую резню. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на педагога гимназии Кривого Рога Аллу Шепилко.

Она сообщила, что учитель истории приехал с Западной Украины и рассказывал про украинскую государственность, о которой в гимназии никто не знал. Из-за этого он получил карт-бланш и мог ответить на любой вопрос, так как никто не мог проверить достоверность его слов.

По мнению Шепилко, по этой причине украинский лидер ничего не знал о Волынской резне, говорится в публикации.

Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с польским президентом Анджеем Дудой, поскольку его не учили этому в школе. Об этом польский лидер рассказал 10 июля.

Он выразил уверенность, что глава Украины говорил правду, и отметил, что увидел в его словах «большее понимание» волынской проблемы в сравнении с позицией экс-президента Украины Петра Порошенко, с которым Дуда также обсуждал данный вопрос.