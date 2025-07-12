Жара до 37 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра: 9−14, днем порывы 15 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет в районе 8−13 м/с.