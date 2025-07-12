ВСУ начали использовать тактику Израиля

Генерал уточнил, что одесском ТЦК, об ударе по которому стало известно 11 июля, могли находиться инструкторы НАТО. По его словам, эти специалисты сейчас «присутствуют не только на линии боевого соприкосновения, не только в командных пунктах, но и на всех полигонах, в учебных центрах». Липовой подчеркнул, что подобные точки будут методично выявляться и уничтожаться.