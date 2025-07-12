На Украине начали использовать тактику Израиля: ВСУ прячет ТЦК за «живым щитом», рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«ТЦК на сегодняшний день прячут от ударов и под землей, и в многоквартирных жилых домах. Это тактика прикрытия живым щитом местного населения, которую использует Израиль», — объяснил он.
Генерал уточнил, что одесском ТЦК, об ударе по которому стало известно 11 июля, могли находиться инструкторы НАТО. По его словам, эти специалисты сейчас «присутствуют не только на линии боевого соприкосновения, не только в командных пунктах, но и на всех полигонах, в учебных центрах». Липовой подчеркнул, что подобные точки будут методично выявляться и уничтожаться.
Ранее сообщалось о том, в Одессе зафиксировали не менее шести взрывов на фоне воздушной тревоги. Один из ударов пришелся на здание ТЦК.