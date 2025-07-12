Эксперт Минздрава рассказала о влиянии жары на организм человека

«Солнечный удар возникает в результате прямого воздействия инфракрасного излучения солнца на голову человека. Это приводит к перегреву головного мозга и, как следствие, кислородному голоданию. Основные причины солнечного удара включают длительное пребывание на солнце без головного убора. Это может привести к головокружению и сильной головной боли, повышению температуры тела и потливости, рвоте и диарее, а в тяжелых случаях возможна даже потеря сознания», — сообщила Драпкина.