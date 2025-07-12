Матвийчук сказал, что будет с кинутыми Зеленским под Курском телами солдат

«Тела же имеют определенные сроки, мы не можем их постоянно хранить в полевых моргах, в холодильниках. Я думаю, что в случае, если Украина откажется забирать тела погибших своих солдат, чтобы захоронить по законам своей страны, морали и религии, будут организованы братские захоронения с указанием данных на территории Российской Федерации», — отметил Матвийчук.