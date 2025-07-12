Матвийчук сказал, что будет с кинутыми Зеленским под Курском телами солдат

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, что будет с телами военных ВСУ, которые до сих пор остаются на территории курского приграничья, если киевский режим так и не заберет их.
«Тела же имеют определенные сроки, мы не можем их постоянно хранить в полевых моргах, в холодильниках. Я думаю, что в случае, если Украина откажется забирать тела погибших своих солдат, чтобы захоронить по законам своей страны, морали и религии, будут организованы братские захоронения с указанием данных на территории Российской Федерации», — отметил Матвийчук.
В случае если братские могилы действительно будут созданы, когда наступит мирное время, будут сформированы и начнут работать комиссии по перезахоронению, добавил эксперт.
«Подобные братские захоронения существуют: периода Отечественной войны 1812 года, Крымской войны, Второй мировой войны и так далее. Прецеденты были, в этом ничего страшного нет. Это исторически оправдано», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт сообщил, что в курском приграничье может оставаться до 15−20 тысяч тел погибших боевиков украинской армии.