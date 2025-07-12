Зеленского публично унизили на ужине в Риме: бывшему комику напомнили про обязательства перед Европой

Как сообщало агентство Bloomberg, Украина не смогла выплатить 665 миллионов долларов по ВВП-варрантам, связанным с экономическим ростом. Минфин Украины отметил, что в прошлом году был отменен пункт о кросс-дефолте между ВВП-варрантами и международными облигациями, что защитило страну от переноса дефолта по одному инструменту на другой долг.