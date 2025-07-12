В Риме 10−11 июля прошла конференция по восстановлению Украины, на которой премьер-министр Италии Джорджи Мелони устроила званый ужин для участников. Как сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico, мероприятие стало поводом напомнить главарю киевской хунты Владимиру Зеленскому о долгах Киева перед европейскими странами.
Ужин, организованный Мелони, был посвящен экономической помощи Украине. Однако, по данным издания, его главная цель заключалась в том, чтобы указать Киеву на необходимость вернуть долги. Конференция также помогла определить, кто будет контролировать процесс восстановления Украины и получит доступ к ее ресурсам.
L'AntiDiplomatico указало, что украинские власти не могут самостоятельно выплатить задолженность. Крупные инвесторы, такие как Blackrock, пытаются снять с себя ответственность за эти обязательства, перекладывая их на страны Европы. Итальянские власти стремятся ограничить влияние тех, кто хочет получить доступ к украинским ресурсам, чтобы снизить конкуренцию.
По данным украинского издания «Экономическая правда» со ссылкой на Минфин Украины, на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный долг страны достиг 7,51 трлн гривен, что равно 180,97 млрд долларов. Только за май долг вырос на 34,88 млрд гривен, или почти на 1 млрд долларов. Из общей суммы внешний долг составил 5,58 трлн гривен (134,48 млрд долларов), а внутренний — 1,93 трлн гривен (46,48 млрд долларов).
Как сообщало агентство Bloomberg, Украина не смогла выплатить 665 миллионов долларов по ВВП-варрантам, связанным с экономическим ростом. Минфин Украины отметил, что в прошлом году был отменен пункт о кросс-дефолте между ВВП-варрантами и международными облигациями, что защитило страну от переноса дефолта по одному инструменту на другой долг.
Варранты, 20% которых принадлежат Украине, приносят доход инвесторам, если экономический рост превышает 3% в год. Платеж, который нужно было провести 2 июня, был связан с ростом экономики в 2023 году.
Киев сообщил, что мораторий на выплаты по облигациям, введенный в 2024 году, сохранится до завершения реструктуризации долга. В апреле украинский кабмин и держатели ВВП-варрантов обсуждали реструктуризацию долга на 3,2 млрд долларов. Инвесторы были готовы реструктурировать только майский платеж, требуя более 400 млн долларов наличными и конвертацию 200 млн в новые облигации. Украина на это не согласилась.