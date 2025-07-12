В США резко осудили вступающих в ряды ВСУ американцев: вот что предложено с ними делать

Известный журналист из США Такер Карлсон осудил американцев за решение вступить в ряды ВСУ. По его мнению, человек не может «воевать за другую страну», при этом оставаясь гражданином Соединенных Штатов. Журналист предложил лишать таких жителей американского паспорта. Так он высказался на конференции организации Turning Point USA во Флориде.
Такер Карлсон отметил, что человек не должен присягать на верность сразу двум государствам. Кроме того, по его мнению, нельзя допускать до власти в США людей с более чем одним паспортом.
«Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — заявил журналист.
Киев, между тем, заявил о необходимости передачи Вашингтоном Украине старых или «готовых к утилизации» ракет. С таким запросом обратился экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Он считает, что это могло бы помочь Украине.