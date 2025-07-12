В США резко осудили вступающих в ряды ВСУ американцев: вот что предложено с ними делать

Известный журналист из США Такер Карлсон осудил американцев за решение вступить в ряды ВСУ. По его мнению, человек не может «воевать за другую страну», при этом оставаясь гражданином Соединенных Штатов. Журналист предложил лишать таких жителей американского паспорта. Так он высказался на конференции организации Turning Point USA во Флориде.