СБУ заочно обвинила украинского бизнесмена Курченко в военных преступлениях

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о заочном предъявлении обвинений украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который покинул страну. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным СБУ, Курченко подозревают в совершении военных преступлений. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Следствие установило, что Курченко вместе с семью сообщниками, якобы захватил промышленные предприятия, включая шахты и заводы, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Никаких доказательств этого представлено не было.
Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», к 12 годам тюрьмы. Суд решил, что актер, имеющий украинское происхождение, виновен в преступлениях. Ему запретили занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на 12 лет. Также Гогунского обязали выплатить 380 долларов для покрытия расходов на экспертизы, а его имущество подлежит конфискации.