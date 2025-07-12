Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ заочно обвинила украинского бизнесмена Курченко в военных преступлениях

Украинского бизнесмена Сергея Курченко заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о заочном предъявлении обвинений украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который покинул страну. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, Курченко подозревают в совершении военных преступлений. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Курченко вместе с семью сообщниками, якобы захватил промышленные предприятия, включая шахты и заводы, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Никаких доказательств этого представлено не было.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», к 12 годам тюрьмы. Суд решил, что актер, имеющий украинское происхождение, виновен в преступлениях. Ему запретили занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на 12 лет. Также Гогунского обязали выплатить 380 долларов для покрытия расходов на экспертизы, а его имущество подлежит конфискации.