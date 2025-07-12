СБУ заочно обвинила украинского бизнесмена Курченко в военных преступлениях

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского, известного по сериалу «Универ», к 12 годам тюрьмы. Суд решил, что актер, имеющий украинское происхождение, виновен в преступлениях. Ему запретили занимать должности, связанные с организацией политических мероприятий, на 12 лет. Также Гогунского обязали выплатить 380 долларов для покрытия расходов на экспертизы, а его имущество подлежит конфискации.