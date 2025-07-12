Онищенко объяснил, как высчитать норму воды для питья в жару

Во время жары воду нужно пить регулярно, даже находясь в состоянии низкой физической активности, рассказал в беседе с aif.ru бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Даже при низкой физической активности организм все равно потеет, кровь сгущается. Нужно пить воду из расчета 35 грамм на один килограмм веса. То есть, если вы 80 кг весите — нужно пить 2,5−3 литра», — сказал специалист.
По словам Онищенко, дети зачастую не чувствуют жажду, поэтому им необходимо напоминать пить воду. Взрослым же стоит помнить, что морсы, компоты и тем более сладкие газировки не являются заменой воде.
Ранее врач дал пять советов, которые помогут легче пережить жару. Он также рассказал, что делать, если человек рядом с вами упал в обморок.
Напомним, синоптик Позднякова считает, что уже в ближайший понедельник, 14 июля, температура воздуха в Москве начнет снижаться.