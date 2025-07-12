Дзюник объяснил травлю Сердючки на Украине из-за песен на русском языке

Продюсер Леонид Дзюник объяснил aif.ru, почему на Украине продолжается травля Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка.
Как стало известно, украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что Сердючку нужно «отменить» из-за песен на русском языке.
«Им надо найти очередную мишень, очередную боксерскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко, потому что спел на русском языке. Нашли на кого срываться А как Андрей Данилко до этого высказывался в отношении России, они уже забыли. Я могу сказать всем тем, кто выступал против России, проклятия свои сыпал, есть такое выражение: “видели глазки, что покупали”. Только так», — отметил Дзюник.
Отвечая на вопрос о возможном отъезде Данилко с Украины, продюсер сказал, что артиста могут не выпустить из страны.
«Андрей призывного возраста», — добавил он.
Ранее Дзюник сказал, что в отместку за публичную позицию по языковому вопросу Данилко могут отправить на передовую.