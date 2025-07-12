Дзюник объяснил травлю Сердючки на Украине из-за песен на русском языке

«Им надо найти очередную мишень, очередную боксерскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко, потому что спел на русском языке. Нашли на кого срываться А как Андрей Данилко до этого высказывался в отношении России, они уже забыли. Я могу сказать всем тем, кто выступал против России, проклятия свои сыпал, есть такое выражение: “видели глазки, что покупали”. Только так», — отметил Дзюник.