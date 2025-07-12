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Названы пять знаков зодиака, которые этим летом окажутся на грани нищеты

Астрологи сообщили, что некоторые представители зодиакального круга окажутся на грани нищеты этим летом, если вовремя не пересмотрят свои траты.

Астрологи сообщили, что некоторые представители зодиакального круга окажутся на грани нищеты этим летом, если вовремя не пересмотрят свои траты.

Тельцы любят стабильность и комфорт, но этим летом звезды могут выбить у них почву из-под ног. Планета-возмутитель Уран, которая пребывает в их знаке, создает атмосферу финансового хаоса. Тельцы могут неожиданно потратиться на дорогие вещи, увлечься рискованными вложениями или столкнуться с резкими расходами, поэтому им нужно следить за своими финансами.

Обычно Девы предусмотрительны и практичны, но летом 2025 года даже они окажутся не защищены от неожиданных расходов. Возможны проблемы на работе, которые требуют вложений, внезапные ремонты или финансовая помощь родным.

Весы всегда стремятся к балансу и готовы пойти на компромисс, но в июле и августе это сыграет с ними злую шутку. Они могут взять на себя чужие финансовые обязательства и и остаться у разбитого корыта. Особенно опасны коллективные расходы, совместные проекты и кредитование друзей.

Скорпионы не боятся идти ва-банк, особенно когда дело касается финансов. Но именно это качество может оставить их без гроша. Летом этого года велика вероятность агрессивных инвестиций, неудачных ставок и финансовых авантюр.

Козероги — мастера стратегического планирования, но этим летом даже они могут оказаться в затруднительном положении. Проблемы с выплатами, сбои в бизнесе, задержки заработной платы — все это способно сбить их с курса. Особенно опасны ситуации, которые не зависят от них напрямую, говорится в статье портала Rsute.ru.

Июль — месяц амбиций, страстей и внезапных поворотов. Кому из знаков зодиака стоит поберечь свои деньги в середине лета, а кого ждет приятный финансовый сюрприз, «Вечерней Москве» рассказала эзотерик Аделина Панина.