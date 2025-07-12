Названы пять знаков зодиака, которые этим летом окажутся на грани нищеты

Весы всегда стремятся к балансу и готовы пойти на компромисс, но в июле и августе это сыграет с ними злую шутку. Они могут взять на себя чужие финансовые обязательства и и остаться у разбитого корыта. Особенно опасны коллективные расходы, совместные проекты и кредитование друзей.