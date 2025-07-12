МЧС Казахстана усилило рейды на водоёмах в купальный сезон

В Восточно-Казахстанской области с начала купального сезона проведено около 480 рейдов, в ходе которых отдыхающим разъяснялись правила поведения на воде. В результате патрулирований спасены 9 человек, а 11 нарушителей привлечены к ответственности. Особое внимание было уделено детям. В рамках акции «Безопасный пляж» на озере Шалкар сотрудники ЧС провели интерактивное мероприятие с элементами викторины и ролевыми заданиями. За правильные ответы участникам вручались спасательные свистки. Детям и взрослым предлагалось попробовать себя в роли спасателей, напомнить другим отдыхающим правила безопасности и объяснить, почему важно не заплывать за буйки и не оставлять детей без присмотра. Акция вызвала большой интерес и активное участие отдыхающих.