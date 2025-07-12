МЧС Казахстана усилило рейды на водоёмах в купальный сезон

Цель — предотвратить несчастные случаи на воде, сформировать у населения культуру безопасного поведения и привлечь внимание к необходимости соблюдения правил при отдыхе у воды.
В Восточно-Казахстанской области с начала купального сезона проведено около 480 рейдов, в ходе которых отдыхающим разъяснялись правила поведения на воде. В результате патрулирований спасены 9 человек, а 11 нарушителей привлечены к ответственности. Особое внимание было уделено детям. В рамках акции «Безопасный пляж» на озере Шалкар сотрудники ЧС провели интерактивное мероприятие с элементами викторины и ролевыми заданиями. За правильные ответы участникам вручались спасательные свистки. Детям и взрослым предлагалось попробовать себя в роли спасателей, напомнить другим отдыхающим правила безопасности и объяснить, почему важно не заплывать за буйки и не оставлять детей без присмотра. Акция вызвала большой интерес и активное участие отдыхающих.
В Костанайской области спасатели провели профилактическое рейдовое мероприятие на реке Тобол. Особое внимание было уделено семьям с детьми. В ходе рейда напоминали основные правила безопасного поведения и проверяли участки на предмет несанкционированного купания.
В области Жетісу оперативная группа ДЧС провела масштабные мероприятия на озере Алаколь в селе Акши. В рейдах участвовали также сотрудники полиции и инспекции транспортного контроля. С применением громкоговорителей, катеров и беспилотников до отдыхающих доносилась информация о правилах безопасности. По итогам рейдов составлено 35 административных протоколов.
В области Абай на побережье озера Алаколь несут дежурство как профессиональные спасатели, так и общественные инструкторы. Все они обеспечены необходимым снаряжением — спасательными кругами, концами Александрова, жилетами и громкоговорителями. Для реагирования задействованы катера и гидроциклы оперативно-спасательного отряда.
МЧС напоминает: несоблюдение элементарных правил безопасности у воды может привести к трагическим последствиям. Профилактические рейды будут продолжаться на постоянной основе во всех регионах страны.